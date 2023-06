Podmornica i akcija spasavanja: Dva čoveka su pre pola veka 76 sati proveli zaglavljeni 500 metara pod vodom

01:15 - Počinje zaranjanje

„Bilo je to kao da se vozite auto-putem po gustoj magli i pažljivo pratite belu liniju pred sobom - morali ste neverovatno jako da se koncentrišete. Jedan bi držao kontrole podmornice u jednoj ruci, a manipulator - mehaničku ruku, koja bi se dizala, krivila, produžavala i skretala ustranu - u drugoj, a onda bismo se menjali", kaže on.

„Bilo ga je sasvim dovoljno za to konkretno zaranjanje, ali iz nekog razloga sam odlučio da ga promenim za puni, a to je iziskivalo fizički napor jer je bio prilično težak. Mogao sam da upadnem u nevolju zato što sam zamenio polupraznu bocu, ali sasvim slučajno, da nisam, mi danas ne bismo bili živi."

09:45 - Ostvarivanje veze

Rani pokazatelji ukazivali su na to da će zalihe kiseonika potrajati do rano ujutro u subotu.

10:00-16:30 - Sazivanje brodova

Četvrtak, 30. avgust

„Počeli smo i da razmišljamo o našim porodicama. Ja sam se upravio bio oženio, tako da sam mogao da se usredsredim na suprugu Džun. Ali Rodžer Malinson je imao četvoro male dece i ženu i on je počeo da se brine kako su oni", kaže on.

Petak 31. avgust

„Videli smo ih 28. avgusta i, iako nismo mogli da ih vidimo, slušao sam ih na podvodnom telefonu čitava tri dana. To mi je pružalo veliko zadovoljstvo", kaže on

10:50 - Podizanje

13:17 - Izvlačenje iz vode

Šta je bilo posle

„Malo više oklevam kad treba da uđem u lift - mislim da je to zbog spuštanja i dizanja - ali to je jedina stvar koja me fizički brine", kaže on.