Muzika i Velika Britanija: „Iznenađujući" povratak benda Foo Fighters na festival Glastonberi posle šest godina

Pre 21 minuta

Bend je odsvirao skraćeni spisak navećih hitova, među kojima su bile pesme All My Life, Learn To Fly, The Pretender i Best Of You, kao i nekoliko numera Metalike i Blek Sabata.