Hrana i običaji: Svečana torta od jagoda, simbol švedskog Festivala u čast leta

Ova ideja o plodnosti provlači se kroz ceo događaj do te mere da se 22. mart, devet meseci posle večeri Prvog dana leta, smatra najčešćim rođendanom u Švedskoj.

Poslednjih godina došlo je do nekih pomaka u hrani, ali osnovni proizvodi ostaju isti.

„Međutim, ručak Prvog dana leta je uvek začinjena marinirana haringa, pavlaka i svež kuvani krompir sa koprom, tvrdi biskvit sa puterom i sirom, pivo i akvavit (alkoholno piće koje se proizvodi u Skandinaviji). To je kombinacija koja stvara pravi letnji osećaj."

„To je luksuz. A onda smo sve do Prvog dana leta tako dugo čekali sveže jagode, a one stižu u to neko vreme, što ih čini posebnim", objašnjava.