Životinje i okean: Zašto orke odjednom udaraju u čamce

Pre 48 minuta

„Videli smo kako dolazi prva orka, pa druga, treća, a onda su nas opkolile orke", priseća se on.

To je fenomen bez presedana, kaže Alfredo Lopez Fernandez, istraživač orki u radnoj grupi Atlantik Orka (GTOA), koja prati iberijske orke.

„Guraju, guraju, guraju - bum! To je igra. Zamislite dete od 6, 7 godina, sa težinom od tri tone. To je to, ništa manje, ništa više", kaže de Stefanis za BBC.