Medicina i etika: Da li bebe nastale mešanjem DNK troje ljudi imaju pravo da znaju ko su oni

Pre 1 sata

Revolucionarni postupak oplodnje koji koristi DNK troje ljudi da bi se sprečile katastrofalne mitohondrijske bolesti doveo je do rođenja nekoliko zdravih beba u zemljama širom sveta, najskorije u Velikoj Britaniji.

Ali one to ne mogu da rade ako u sebi nose grešku koja dovodi do bolesti.