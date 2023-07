Zdravlje: Da li je zaslađivač aspartam mogući uzročnik raka

Pre 1 sata

Šta je sve u aspartamu?

U poznata pića koja sadrže aspartam spadaju dijetalna kola, kola ziro, pepsi maks, Seven ap fri, ali se ovaj zaslađivač nalazi i u oko 6.000 prehrambenih proizvoda .

„Kategorizacija IARC-a nam neće reći ništa o pravom nivou rizika od aspartama, zato što IARC-ova kategorizacija ne znači to", kaže Kevin Mekonvej, profesor statistike sa Otvorenog univerziteta.

Kada su mesne prerađevine bile kategorizovane kao kancerogene, to je dovelo do izveštaja koji su ih izjednačili sa pušenjem.

Ali rizik od davanja 100 ljudi dodatnih 50 grama slanine, pored one koju su već pojeli, svakog dana do kraja njihovih života doveo bi do jednog slučaja raka creva.