Holivud i film: Legendarni glumac, oskarovac Alan Arkin preminuo u 89. godini

Pre 1 sata

Proslavila ga je uloga u filmskoj komediji iz 1966. godine Rusi dolaze, Rusi dolaze (The Russians Are Coming, The Russians Are Coming), a potom i u filmu Srce je usamljeni lovac (The Heart is a Lonely Hunter).