Drugi svetski rat i Holokaust: Posle 84 godine rešena misterija devojčica koje su pobegle od nacista

Pre 55 minuta

Ne možemo znati zasigurno, ali moguće je da to bio Škotlanđanin po imenu Džon F. Stivenson koji se proslavio kao jedan od autora pesme Dear Old Glasgow Toon .

„Još pokušavamo da do kraja da prihvatimo činjenicu da je to mogao biti on, što je to zaista predivno", izjavio je Gordon.