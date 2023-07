Rusija i Ukrajina: Lim, drvo ili staklo - kako ukrajinski vojnici na frontu vide odbrambene linije Rusa

„Često su takvi. Mnogo traume", kaže doktorka Ina Dimitir, milujući vojnikovo bledo lice dok on polagano ponovo tone u san, a ambulantna kola skreću, pri mahnitoj brzini, udaljavajući se od prve linije fronta u jugoistočnom Zaporožju.

„Stabilan je, ali u teškom stanju. Imamo mnogo takvih kao što je on", kaže doktorka Dimitir, navevši pet-šest drugih slučajeva iz poslednjih dana.

„Tih Rusa ima mnogo. Imaju jako mnogo protivtenkovskih topova i raketnih sistema", kaže on.

A opet, posle mesec dana ovog dugo planiranog kontranapada, ima sasvim dovoljno vojnika i stručnjaka koji se kategorički ne slažu s tim, procenjujući da se uvodna faza odvija prema planu i da aktivni front - koji se proteže u grubom luku više od 1.000 kilometara, od obale Crnog mora sve do ukrajinske severoistočne granice sa Rusijom - nikada neće biti probijen onom naglom brzinom koju su kijevske snage postigle prošle godine.

Provevši poslednjih nekoliko nedelja posećujući tri zasebna dela fronta i razgovarajući sa širokim spektrom ljudi, dolazim u iskušenje da podelim ta različita viđenja u tri velike grupe: na one koji ruske odbrambene linije vide kao da su od lima, one koji ih vide kao da su od drveta i one koji zamišljaju da su od stakla.