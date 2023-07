Muzika: Elton Džon završio maratonsku oproštajnu turneju - više od 50 godina na sceni, skoro 4.600 koncerata

Pre 29 minuta

Autor fotografije, Ben Gibson/Rocket Entertainment

Jedan od najpopularnijih kantautora svih vremena Elton Džon u subotu uveče je završio maratonsku oproštajnu turneju u Stokholmu jednim od najvećih hitova - Goodbye Yellow Brick Road.

Muzičar koji ima 76 godina poručio je milionima obožavalaca da će oni ostati u njegovoj „glavi, srcu i duši",

U spektakularnoj karijeri dugoj 50 godina, održao je 4.600 nastupa širom sveta i osvojio pet Gremija.

„Živeo sam da bih vam svirao, bili ste moja žila kucavica, bili ste apsolutno veličanstveni", rekao je on publici u švedskoj Tele2 Areni.

Odao je priznanje njegovom trenutnom bendu i ekipi, od kojih su neki sa njim na turneji već dugi niz godina.

„Zaista su neverovatni i najbolji su, kažem vam, najbolji", rekao je ser Elton Džon.

Poslednji koncert na oproštajnoj turneji počeo je pesmom Bennie and the Jets i nastavio izvođenjem mnogih drugih hitova, među kojima Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man i Candle in the Wind.

Oproštajnu turneju počeo je u Severnoj Americi 2018. godine, a ovo mu je bilo drugo veče nastupa u Stokholmu.

Turneja je obuhvatila ceo svet - svirao je pred više od šest miliona ljubitelja, a jedan od najvažnijih događaja bio je njegov nastup na Glastonberi festivalu prošlog meseca.

Taj koncert privukao je jednu od najvećih poseta u istoriji festivala, a milioni u Britaniji su ga pratili posredstvom televizije.

Tokom koncerta u Stokholmu, prikazana je i video poruka zahvalnosti grupe Koldplej (Coldplay), koji su isto vreme nastupali u drugom švedskom gradu Geteborgu.

„Toliko je bendova i umetnika koji si pomogao i inspirisao. Volimo te, Eltone", rekao je Kris Martin, pevač grupe Koldplej.

Bila je ovo i jedna od koncertnih turneja sa najvećom zaradom svih vremena: magazin Bilbord piše da je prva tokom čiji je prihod 900 miliona dolara samo od prodaje karata.

Pred kraj koncerta, Elton je pričlao publici o njegovih „52 godine čiste radosti sviranja muzike".

Potvrdio je da „nikada više neće ići na turneje", ali da će možda učiniti „jednokratnu stvar" u budućnosti.

„Želim da se mnogo više posvetim porodici, sinovima, mužu, svima. Zaslužio sam to", rekao je on.

Svoj veliki hit Don't Let The Sun Go Down On Me posvetio je bendu, ekipi i porodici.

Koncert je trajao više od dva sata.

