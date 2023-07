Vimbldon 2023: Publika izviždala belorusku teniserku Azarenku posle poraza od Ukrajinke Svitoline

Pre 19 minuta

Svitolina je jasno pokazala da nema nameru da se rukuje sa Azarenkom, otišavši do svoje stolice pored terena.

„Ne znam da li je to ljudima možda nejasno.

„Bio je to odličan meč. Ako će ljudi da se usredsrede samo na rukovanje ili ponašanje publike, prilično pijane publike i zviždanje na kraju... to je šteta", dodala je ona.

„Bio je to teniski meč. Ovde niko ne odlučuje o ljudskim životima. Mi igramo tenis. Radimo naš posao i to je to."