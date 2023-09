LGBT+: Zašto deklarisanje kao gej može da potraje čitav život

Pre 44 minuta

Nedavno sam se zaljubio u glumca Elajdžu Vuda i to su bili svi dokazi koji su mi bili potrebni da shvatim da moja zaljubljivanja u muške glumačke zvezde treba da ostanu zabranjena tema.

Nisam potegnuo pitanje svoje seksualnosti u porodici sve do 19. godine, kad sam već uveliko studirao i bio sa dečkom u dugoj vezi.

Dok sam se pripremao za taj razgovor, govorio sam sebi da će taj neprijatni trenutak trajati svega nekoliko minuta i da više nikada neću morati da prolazim kroz sve to.

Koliko sam se samo prevario: kasnije sam morao da se deklarišem iznova i iznova, kad god bih započinjao novi posao, upoznavao neku novu osobu koja bi me pitala da li sam oženjen ili odlazio na bolnički pregled na kom su me pitali za najbližeg srodnika.

Teret tajnosti

Kad sam se prvi put javno deklarisao, jedan rođak me je pitao zašto moram da budem otvoren u vezi sa mojom seksualnošću.

Zar nisam mogao to da ostavim neizgovoreno, rekao je, i stoga da izbegnem mogućnost predrasude i maltretiranja?

Nisam shvatao kako bih to mogao da postignem a da ne izgovorim gomilu laži, rekao sam.

Da li je to zaista život kakav on želi za mene?

Studija Majkla Slepijana i njegovih kolega sa Univerziteta Tafts pokazala je da ljudi koji kriju važne tajne, poput seksualne orijentacije, obično preteruju u procenama kao što je strmost brda pred njima ili udaljenost do drugog objekta u prostoriji, i manje su skloni da pomognu u fizičkim zadacima kao što je selidba knjiga.

Veze se grade na otkrivanju naših najintimnijih misli i osećanja, a velike tajne predstavljaju ključnu prepreku za to.

U razgovoru sa taksistom, na primer, neko bi mogao da se odluči da izbegne da pomene istopolnog partnera u slučaju da to izazove negativnu reakciju.

Rizek ističe da svakako ne treba da osećamo obavezu da se deklarišemo ako nam to ne prija.

Da budemo sasvim jasni: bila je to veoma blaga simulacija LGBT iskustva, jer nije bilo pravog rizika od neprijateljstva ako im nešto izleti, a jednokratna desetominutna interakcija minimalna je u poređenju sa trajnim skrivanjem koje bi mogao da podrazumeva pravi život.

Manjinski stres

Nažalost, porodične interakcije takođe mogu da dovedu do još više stresa.

„Mnoga odrasla deca moraju da se bave tim prosvetiteljskim radom, a to ume da bude veoma naporno", kaže Rizek.

„Naročito u tim formativnim godinama, kad gradite neku vrstu identiteta, potrebna vam je podrška", kaže on.

On se nada da će drugi ljudi „moći da prožive sreću, slomljeno srce i sve ostalo na tom putu zajednički sa porodicom", mada on kaže da je lično u skorije vreme primetio izvesni napredak u porodičnim razgovorima.

Srećnije porodice

Ponekad je to dobrodošlo i neophodno - kao što mi kaže Kris Dan, koji se bavi marketingom u Londonu.

Dan to opisuje kao zeleno svetlo koje mu je na kraju omogućilo da živi otvorenije.

To im omogućava da se u proces „deklarisanja" upuste u vlastitom ritmu.

„Ako sami obave domaći zadatak, u kojoj god meri, to je verovatno najkorisnija stvar koju roditelji mogu da učine", kaže Rizek.

„Samo je neko vreme ćutala, a onda je prva stvar koju je rekla bila: 'Izgleda da neću dobiti unuke'", ispričao mi je on.

Izvinjenje mu je više značilo nego što je ranije mogao da zamisli, kaže on.

„Podsvesno sam imao potrebu da mi ona to kaže.

„A činjenica da je to proaktivno sama rekla, da je ja nisam na to nagnao pokrenuvši to pitanje ili temu, donela mi je veliko olakšanje."