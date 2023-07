Životinje i Evropa: Zašto se vodi alpski spor oko „problematičnih medveda“ i šta da radite ako ih sretnete

Bilo je to u maju 2001. godine, a tim koji je stajao iza pionirskog projekta vraćanja mrkog medveda u Alpe bio je presrećan.

U većem delu Alpa, medvedi su lovljeni do same ivice istrebljenja i jedini preostali primerci su punjeni po muzejima.

Povratak mesoždera

Bio je to drugi napad JJ4 i jedan od sedam napada medveda na ljude u Trentinu u poslednjoj deceniji.

„Ljudi mi dolaze i pitaju me: Da li i dalje smem u džoging? Smem li da pustim dete u baštu? Pomislili biste da je to smešno, ali vlada iskrena nesigurnost i strah."

Njihovi nalazi sugerišu da kad medvedi napadnu, to je obično da bi se odbranili od nečega što su doživeli kao pretnju.

On je koordinator Odeljenja za krupne mesoždere Autonomne pokrajine Trento, koje nadzire medvede iz projekta ponovnog puštanja u divljinu.

„Ipak, u Evropi, samo je mali broj životinja, možda tri do pet odsto, iz medveđe populacije, ono što zovemo 'problematičnim'.

„To može da znači da su smeli, da zalaze u sela, i približavaju se ljudima, što ume da bude opasno ili, poput JJ4, mogu biti veoma zaštitnički nastrojeni prema mladuncima, što je nužno abnormalno ponašanje, ali su to ponašanja koja su za ljude neprihvatljiva", kaže on.

To je postao sveobuhvatni izraz za medvede koji su izazvali pozornost iz veoma različitih razloga: smeli medvedi i medvedi koji obično reaguju u odbrani.

Kad se danas osvrnemo na to, njen opušteni dolazak mogao je biti suptilni nagoveštaj za to, kaže Grof.

On je bio deo tima koji ju je dočekao u njeno novo stanište, i nadzirao je nju i druge godinama.

„Kad smo doveli ovamo 10 medveda iz Slovenije, bio je možda jedan ili dva koja su već imala tu vrstu problematičnog ponašanja. Moguće je da je Jurka već bila takva. Kad smo je videli kako se spušta se kamiona, nije odmah nestala u šumi kao ostali. Zadržala se, nije žurila, iako je tu bilo ljudi", priseća se on.

„Možda je - a to je samo hipoteza - to bio znak da je to životinja koja se ne plaši ljudi", kaže Grof.