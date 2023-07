Ser Salman Ruždi: Nagrađivani pisac kaže da ima „lude snove” o napadu u Njujorku

Prošlog avgusta, britansko-američki pisac rođen u Indiji stavljen je na respirator i proveo je šest nedelja u bolnici nakon što je uboden do 10 puta nožem na pozornici na događaju u državi Njujork.

Na pitanje da li će prisustvovati suđenju kasnije ove godine, Ruždi je rekao da to zavisi od toga da li će Matar da promeni izjavu o krivici.

„Nekoliko hiljada ljudi je videlo (to se desilo). Verujem da je (njegovo izjašnjavanje) samo igra čekanja i da bi se to moglo promeniti. Da sam njegov advokat, savetovao bih mu da to uradi."