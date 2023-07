Brodolom u Grčkoj: Obalska straža „vršila pritisak” na preživele da za nesreću na migrantskom brodu okrive Egipćane

Pre 14 minuta

Novi dokazi do kojih je došao BBC Njuz bacaju dodatnu sumnju na verziju grčke obalske straže o događajima oko prošlomesečnog smrtonosnog potonuća broda sa migrantima, u kojem je poginulo do 600 ljudi.

Prevodilac je takođe izneo svoj izveštaj o istrazi krijumčarenja ljudi prošle godine, nakon što je još jednu grupu migranata spasila obalska straža. On opisuje kako je svedoke tog incidenta zastrašila obalska straža. Sudski slučaj je obustavljen pre nego što je stigao do suđenja.

Dvojica preživelih sa kojima smo razgovarali u Atini - koje zovemo Ahmad i Musab da bi zaštitili njihov identitet - kažu da se upravo to dogodilo.

„Pričvrstili su uže sa leve strane. Svi su se pomerili na desnu stranu našeg čamca kako bi održali ravnotežu", kaže Musab. „Grčki brod se brzo pomerio što je dovelo do prevrtanja našeg broda. Nastavili su da ga vuku na priličnu udaljenost."

U prvim izjavama petorice preživelih, niko nije pominjao da obalska straža pokušava da odvuče brod sa migrantima užetom. Ali nekoliko dana kasnije, pred sudijom, svi su objasnili da je došlo do neuspelog pokušaja da se odvuče.

Pogledajte video: Od izbegličkog kampa do Svetskog prvenstva - Sirijski fudbaleri u pohodu da postanu profesionalni igrači

Grčka obalska straža je prvobitno negirala da je koristila uže - ali je kasnije to povukla, priznavši da je uže korišćeno. Ali je rečeno da je to urađeno samo da bi se pokušalo ukrcavanje na brod i procena situacije. Rečeno je da je to bilo najmanje dva sata pre nego što se ribarski brod prevrnuo.