BBC sa migrantima koji su spremno rizikuju samo da bi došli do evropskog kopna

Pre 9 minuta

Nik Robinson, voditelj BBC programa Tudej proveo je nedelju dana gledajući izbliza uticaj izbeglica iz Afrike sve do Nemačke.

„Znam da bih bio doba i želim to da uradim za svoju porodicu. Moj san je da odem u Sjedinjene Države da igram košarku", dodaje.

Ipak, samo nekoliko milja niz obalu podseća na rizike koje je on, zajedno sa desetinama hiljada drugih, spreman da preuzme.

Ljudi mu kažu kada pronađu telo, a on javi vlastima.

To je njegova dužnost, kaže mi.

Ove godine do sada je putovalo više od 72.000 ljudi, što je duplo više od broja onih koji su uspeli prošle godine.

EU predviđa do 1.9 milijardi evra pomoći ako predsednik Tunisa Kais Said pomogne da se čamci zaustave, što je kontraverzno jer je Said optužen za raspirivanje rasne mržnje.