Turska i politika: Sve dublja ekonomska kriza u zemlji podstiče Erdogana da se okreće Zapadu

Pre 57 minuta

„Upravo je to Erdogan - niotkuda pravi iznenadni zaokret u politici i retorici.

„Bilo koji drugi političar bi zbog takvog zaokreta trpeo posledice, ali njemu to ide u korist", rekao je Batu Čoskun, politički analitičar istraživačkog centra Instituta Sadik u Ankari.

Upravo je to bio i njegov najveći problem na izborima na kojima je pobedio posle žestoke borbe u istorijskom drugom krugu glasanja krajem maja.

To je zato što je inflacija u zemlji već duže vreme nešto manja od 40 odsto, što je pad u odnosu na vrhunac od 85,5 koji je zabeležen u oktobru 2022. godine.

Zakup objekta u ovoj oblasti je porastao za 400 odsto u poslednjih godinu i po dana, žali se on.

„Dođi i provedi ovde 18, 20 sati stojeći. Spavam tri sata. Neka dođe on [Mehmet Šimšek] da ovo radi. Lako je sedeti u fotelji i donositi odluke. Ne ide to tako", kaže on.