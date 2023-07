Film i muzika: Preminula glumica i pevačica Džejn Birkin

Proslavila se numerom „ Je t'aime... moi non plus " koju je otpevala sa Genzburom, koji je preminuo 1991.

Album „Baby Alone in Babylone" objavila je 1983, a sedam godina kasnije i „Amour des Feintes"

Džejn Birkin glumila je u filmova Blow Up, Smrt na Nilu (Death on the Nile) iz 1978. i Zlo pod suncem (Evil Under the Sun) iz 1982.