Muzika: Šta je dovelo do nestanka Britpopa, žanra koji je iznedrio Blur i Palp

Pre 50 minuta

Triologija Blura - Modern Life Is Rubbish, Parklife i The Great Escape - neki su od albuma koji su odredili žanr britpop

U periodu od dve nedelje, Blur je objavio Parklife , Oejzis je objavio debi singl Supersonic , a Palp revolucionarni album His 'N' Hers .

Oejzis su pobedili svojim drugim albumom What's The Story (Morning Glory), ali je konkurencija bila jednako vredna nagrade - Palpov Different Class, Blurov The Great Escape, Stanley Road Pola Velera i The Bends grupe Rejdiohed. (Rejdiohed je uvek bio malo odvojen od britpopa, delimično zato što su proveli mnogo vremena na turnejama u SAD, a uvek su ciljali mnogo više od mesta na britanskim top listama).