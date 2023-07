Fudbal i mentalno zdravlje: Dele Ali kaže da je seksualno zlostavljan kada je imao šest godina

On kaže da je bio zlostavljan kada je imao šest godina, da je počeo da puši sa sedam, a da je drogu počeo da diluje kada je imao osam godina.

Jedan od najvećih fudbalskih talenata, bio je u reprezentaciji Engleske koja je stigla do polufinala na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2018. godine, dok je Totenhemu pomogao da stigne do finala Lige šampiona 2019. godine.

„Morate sami to da shvatite i da sami donesete odluku ili rezultata neće biti. Upao sam u začarani krug. Oslanjao sam se na stvari koje su mi škodile".

U zvaničnom saopštenju, Everton je napisao da se svi u klubu „dive i poštuju Deleovu hrabrost da javno govori o problemima sa kojim se suočava, kao i to što je zatražio pomoć".

„Dele u budućnosti neće više davati intervjue u vezi sa procesom rehabilitacije i molimo za poštovanje njegove privatnosti u periodu u kojem on nastavlja da se oporavlja od povrede i primanjem pomoći i podrške koja mu je neophodna za održanje fizičke i mentalne dobrobiti".

„Moja majka je bila alkoholičarka. Poslali su me u Afriku da budem sa ocem, da se naučim disciplini, a potom sam se vratio", kaže on.

„Sa 12 godina me je usvojila neverovatna porodica, bolje ljude od njih nisam mogao ni da zamislim s obzirom šta su sve uradili za mene. Ako je Bog zaista zaslužan što je stvorio ljude, onda su to bili oni".

Dele o zavisnosti

„Svašta sam radio da otupim osećanja; nisam tada shvatao da to radim ciljano, bez obzira da li se radilo o alkoholu ili bilo čemu drugom.

„Na trenutke mi je bilo baš loše, ali to nisam u potpunosti shvatao jer se nikada nisam bavio korenima tog problema, to jest traumama koje sam imao dok sam odrastao i osećanjima koja su me obuzimala.