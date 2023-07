Fudbal i Argentina: Lionel Mesi - od stidljivog genija do predvodnika ,,loših momaka“ iz Katara

Pre 31 minuta

Kada je Lionel Mesi prošlog decembra osvojio Prvenstvo sveta u fudbalu u Kataru u svom petom i po svemu sudeći konačnom pokušaju, bio je to poslednji komadić slagalice u verovatno najvećoj fudbalskoj biografiji svih vremena.

Tako neke od zvezda u nedavno objavljenom dokumentarnog BBC-jevog filma Lionel Mesi: Sudbina , obrazlažu i analiziraju konačnu Mesijevu evoluciju - od stidljivog tinejdžerskog genija do sudbinskog „lošeg momka".

Da budemo direktni - Skalonija je na čelo reprezentacije doveo lično Lionel Mesi - bila je to smišljena odluka Fudbalskog saveza Argentine ne bi li zadržali najvećeg talenta generacije i dalje u sastavu nacionalnog tima.

Ovakvi potresi su doveli do toga da osnovna motivacija Fudbalskog saveza Argentine bude imenovanje Skalonija, ne bi li njihova glavna zvezda bila zadovoljna.

„Kada je Skaloni preuzeo reprezentaciju, upitao je Mesija šta on misli o svemu i šta bi za njega bilo najbolje".

„Bio je to iskren razgovor, kakav se i mora voditi sa najboljim igračem na svetu".

Argentinska novinarka Marsela Mora i Arauho dodaje: „Kada je Skaloni imenovan, mediji to nisu propratili bombastično niti je bilo neke posebne promocije - činilo se kao da je nedostajalo energije da se pojure neka veća trenerska imena".

„Veoma je pošten, a bitno je i to što dolazi iz malog grada. I sam se u tome poprilično prepoznajem jer takođe dolazim iz malog mesta, pa mogu lakše da uočim te ljudske kvalitete koje on poseduje".

I to je jedino poređenje koje mogu da napravim u vezi sa Skalonijem - on vrlo dobro zna kako se vozi Ferari".

Kako je od Katara stvoren dom

Bez obzira na to što je iz Argentine otišao još kao tinejdžer, Mesi je držao do argentinskih korena, a naročito do rodnog grada Rozarija.