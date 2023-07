Muzika: Sećanje na Šinejd O’Konor - buntovnicu umetničkog dara bez premca

Šinejd O'Konor je muziku smatrala lekom i begom od mračnog detinjstva.

Njeno buntovništvo je bilo podstaknuto mahom gnevom zbog toga što je zlostavljana kao dete i svega što je doživela u ustanovi u Dablinu.

Muzika je bila njen spas.

Dozvolila joj je da iskaže dar koji je načinio svetski poznatom muzičkom zvezdom, ali i da bude buntovnica spremna na sporne odluke i pop zvezda koja ne mari za imidž.

Dečjeg lica i obrijane glave bila je jedna od najprepoznatljivijih umetnika pop muzike.

Šinejd Mari Bernadet O'Konor rođena je 8. decembra 1966. godine u Glenegeriju, bogatom predgrađu Dablina.

Bila je treće od petoro dece Šona O'Konora i njegove žene Mari.

Venčali su se vrlo mladi, a njihov brak, koji je često bio buran, okončan je kada je Šinejd imala osam godina.

Njen brat Džozef, je jednom prilikom o majci rekao da je duboko nesrećna, uznemirena i sklona fizičkom i psihičkom zlostavljanju njene dece.

Punila je koncertne dvorane, zahvaljujući uspehu prvog albuma

O'Konor je u jednom trenutku otišla da živi sa ocem, ali je često izostajala iz škole da bi išla da krade po radnjama.

Konačno je smeštana u ustanovu En Grajnen u Dablinu, koja je nekada bila jedna od zloglasnih Magdelenskih domova, čija prvobitna namena je bila da zatočeništvo za mlade posrnule devojke.

Jedna od opatica je shvatila da ova buntovna tinejdžerka može da se kontroliše samo ako joj se kupi gitara i organizuju časovi muzike.

Volonterka u domu je imala brata koji je svirao u irskoj grupi In Tua Nua.

Šinejd je snimila pesmu sa njima, ali su u bendu smatrali da je previše mlada da postane njihov stalni član.

Republikanska politika

Kada je imala 16 godina, otac je premestio u iternat u Vaterfordu, gde je učitelj prepoznao njen dar i pomogao joj da snimi demo traku sa dve pesme koje je sama napisala.

Posle upoznavanja producenta i kompozitora Kolma Farelija, osnovali su, sa još nekoliko muzičara, sastav Ton Ton Makute (Ton Ton Macoute).

Bend je odmah privukao pažnju i kada su se preselili u Dablin, Šinejd je napustila školu i pridružila im se.

Šinejd O'Konor na koncertu u Holandiji 2001.

Konačno se preselila u London i pronašla iskusnog menadžera Fatnu O'Kalu, koji je prethodno radio sa grupom U2 (Ju tu).

On je Šinejd davao smernice u pogledu muzike, ali je i nadahnuo njegovim ličnim viđenjem republikanske politike.

Pohvalom Privremene Irske republikanske armije je izazvala uznemirenost ljudi, mada se kasnije izvinila.

Kao večita buntovnica, čvrsto je odbila pokušaj njene izdavačke kuće da joj promeni njen pank izgled i načini ženstvenijom.

„Ono šta su opisivali", O'Konor je kasnije rekla za Dejli telegraf, „zapravo je bila njihova ljubavnica".

„To sam im i rekla, što nisu prihvatili nimalo blagonaklono".

Suze u spotu

Takođe se posvađala sa producentom koji je doveden da isplanira njen prvi album.

Posle mnogo ubeđivanja, izdavčka kuća joj je dozvolila da ona bude producent.

Tada je već bila u sedmom mesecu trudnoće.

Otac deteta bio je bubnjar sa kojim je nastupala, Džon Rejnolds, za koga se kasnije udala.

Drugi album joj je doneo Gremi nagradu

Album Lav i kobra (The Lion and the Cobra), objavljen 1987, godine, munjevito je zaživeo.

Na njemu su bile pesme koje će postati prepoznatljiv O'Konor zvuk, sinhronizovana harmoničnost i romantična podloga kojima dominira njen osobiti glas.

Ovaj album joj je doneo Gremi nominaciju za najbolje žensko rok vokalno izvođenje.

Singl Mandinka je zabeležio solidan uspeh u Sjedinjenim Državama.

Tu pesmu je izabrala da otpeva u Kasnovečernjem tokšou sa Dejvidom Letermanon, njenom prvom televizijskom nastupu u udarnom terminu.

Sledeći album je bio još uspešniji. Dobio je Gremi nagradu.

Na albumu Ne želim ono što nemam (I Do Not Want What I Haven't Got), bila je i legendarna pesma Ništa ne može da se poredi sa tobom (Nothing Compares 2 U), koju je napisao muzičar Prins.

Ovaj hit je dospeo na vrh top lista u Velikoj Britaniji, Irskoj i SAD-u, zahvaljujući i neobičnom spotu, koji je uglavnom krupni kadar lica Šinejd dok peva.

Plakala je tokom snimanja spota.

Kasnije je rekla da joj je bilo teško da otpeva pesmu, jer ju je podsećala na gubitak majke, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći 1985. godine.

Cepanje papine slike

Ali, kontroverze su je uvek pratile.

Odbila je da nastupi u koncertnoj dvorani u Nju Džerziju dok joj ne obećaju da neće pustiti himnu SAD-a pred nastup, što je inače uobičajeno.

Dvorana je nerado prihvatila zahtev, ali su njene pesme bojkotovale mnoge radio-stanice u SAD-u.

Meseca dana posle izlaska albuma Nisam tvoja devojka (I'm Not Your Girl), O'Konor je tokom gostovanja u emisiji Uživo subotom uveče na TV stanici NBC, otpevala pesmu Boba Marlija Rat (War).

Međutim, promenila je određene reči pesme i pretvorila je u poruku protiv seksualnog zlostavljanja dece u katoličkoj crkvi.

Uzela je fotografiju pape Jovana Pavla Drugog i pred kamerama je pocepala.

Producenti su bili užasnuti.

NBC je dobio 4.000 pritužbi i mnogo njenih uništenih ploča.

Na sledećem nastupu zvižduci su bili toliko glasni da nije mogla da peva.

Krajem 1992. godie vratila se u Dablin.

Njen četvrti album Univerzalna majka (Universal Mother), na kojem su pojedine pesme napisali Džermejn Grir i Kurt Kobejn, nija doživeo uspeh kao njen prethodni rad.

Narednih šest godina nije objavila album.

Iznenađujuće uvođenje u sveštenički red

Posle razvoda, vodila je dugu bitku za starateljstvo sa novinarom Džonom Votersom, ocem njenog drugog deteta, ćerke Rošin.

Zbog prevelikog stresa pokušala je da se ubije 1999. godine.

Jedan od čudnih obrta u njenom životu bilo je uvođenje u sveštenički red Latinske tridentske crkve, koju ne priznaje Rimokatolička crkva.

Iako je prezirala crkvenu hijerarhiju, O'Konor je uvek govorila da je hrišćanka koji ide u crkvu i da je pobožna katolkinja.

U studio se vratila 2000. godine i snimila album Vera i hrabrost (Faith and Courage).

Skoro sve pesme je napisala sama, ali album nije ušao u prvih 20 na top listama nigde u svetu, osim u Australiji.

Njen drugi brak sa novinarom Nikom Samerledom nije dugo trajao.

Treće dete, Šejn, dobila je sa muzičarem Donalom Lunijem.

Uvođenje Šinejd u sveštenički red iznenadio je mnoge

Na albumu Sean-Nos Nua, objavljenom 2002. godine, bile su obrade tradicionalnih irskih narodnih pesama.

Godinu dana kasnije, izdala je kompilaciju neobjavljenih pesama i demo snimaka, pre nego što je najavila da se povlači sa scene.

Borila se i sa psihičkim i fizičkim problemima.

Dijagnostikovan joj bipolarni poremećaj, a bolovala je i od fibromialgije (rasprostranjeni bol u mišićima i kostima).

Boravak na Jamajci je izrodio njen sedmi album Baci oružje (Throw Down Your Arms), začinjen rege zvukom, koji je dobio pozitivne kritike.

Četvrto dete, Ješuu Fransisa Bonadia, dobila je 2006. godine sa tadašnjim partnerom Frankom Bonadiom.

Sledeće godine je izdala album Teologija (Theology), koji nije zapalio top liste.

Javna svađa

Njeno treće venčanje bilo je sa dugogodišnjim prijateljem Stivom Kunijem 2010., ali je brak trajao manje od godinu dana.

U muzičku formu vratila se 2012. godine albumom Hajde da ja budem ja (a ti da budeš ti) (How About I Be Me (and You Be You), koji je dospeo na peto mesto top lista u Irskoj i 33. u Velikoj Britaniji.

Javno se posvađala sa pevačicom Majli Sajrus 2013 godine.

Šinejd je na njenom sajtu objavila tekst u kome je kritikovala Majli zbog preterano seksualnih spotova.

Sajrus je u odgovoru nazvala Šinejd „ludom".

U njenim najboljim godinama, bila je umetnica istinskog dara

O'Konor je potvrdila da može još da piše i komponuje albumom Ne izigravam šefa, ja jesam šef (I'm Not Bossy, I'm the Boss), objavljen 2014. godine.

Na korici albuma je Šinejd sa crnom perikom, u crnoj tesnoj haljini, i drži gitaru.

Ali je i dalje bila psihički nestabilna.

U novembru 2015. godine, posle histeroktomije (hiruško uklanjanje materice), na Fejsbuku je napisala da je u hotelu u Irskoj i da razmišlja o samoubistvu.

Kada je pomoć stigla, Šinejd je bila dobro i odvedena je na lečenje.

Memoare Sećanja (Rememberings) objavila je u junu 2021. godine.

Davala je intervjue u svrhu promovisanja knjige.

Pojedini su bili puni naboja.

Pevačica je rekla da ju je „strašno pogodio" razgovor u emisiji Sat za žene na BBC Radiju 4, koji se bavio njenim mentalnim problemima, kao i izveštavanje medija o njenom stanju.

Novu tragediju doživela je u januaru 2022. godine, kada je njen 17-godišnji sin izvršio samoubistvo.

Posle njegove smrti, muzičarka je postavljala niz zabrinjavajućih poruka na Tviteru u kojima je nagoveštavala samoubistvo i obaveštavala pratioce da je primljena u bolnicu.

Šinejd O'Konor je bila dragoceni talenat kojoj je muzika bila način da se izbori sa demonima u njoj.

Bila je kontradiktorna na mnogo načina.

Uvek je odbijala da podrži zvanično prihvaćena mišljenja, zbog čega je ostvarila manji uspeh nego što je zavredila.

Zbog takvih životnih izbora, pevačice nije žalila niti se kajala.

„Uvek kažem, ako živite sa đavolom, shvatićete da Bog postoji".