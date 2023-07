Izbori u Španiji: Zašto opada podrška španskoj krajnjoj desnici, a raste u Evropi

Broj poslanika krajnje desnice bio je nesrazmeran podršci koju imaju

Voks je imao 52 poslanika na osnovu rezultata izbora održanih u novembru 2019. godine, a to su bili ponovljeni izbori", kaže Rosa Navarete, profesorka političkih nauka na Univerzitetu Sarland u Nemačkoj.

„To nije propast. Biti treća najjača politička snaga i to kao stranka krajnje desnice je značajno.

„Nisu ostali uz Voks", priseća se on, misleći na referendum o nezavisnosti Katalonije koji je održan 2017. godine i koji je uzrokovao ozbiljnu političku krizu u zemlji.

Mnogim glasačima se nije svidelo to što su videli, kažu politikolozi.

To je pomoglo Narodnoj stranci da osvoji 33,05 odsto glasova, ili 136 poslanička mesta, 47 više nego na izborima 2019. godine.

„Uspeh koji je ostvarila Narodna stranka je delom zahvaljujući glasovima birača koji su želeli smenu Vlade Pedra Sančeza, a verovali su da je ta stranku sposobna da to uradi.

„Glasač desnice je mogao da uoči samo nekoliko razlika u stavovima i to u pogledu feminizma i imigracije.

„Takođe, problem krajnje desnice je to šta kada dođe na vlast, na videlo izlaze pukotine u njihovim redovima, što je bio slučaj i sa Voksom", kaže ona.

'Španija kao izuzetak'

„Možda je ovo izuzetak poput Iberijskog poluostrva", rekao je on, aludirajući na mere koje su pre nekoliko meseci usvojile Španija i Portugal, a tiču se ograničenja cena gasa i smanjenja cena električne energije.

„Takođe, Španija je zemlja koja ponosno prednjači u pogledu prava transrodnih manjina, LGBT... takođe smo preduzeli važne korake u pogledu feminizma, i sada odjednom sve to zanemariti, iako su ljudi kivni, mislim da je sve to koštalo Voks glasova, a imali su i veoma tešku predizbornu kampanju".

On smatra da mišljenja u maniru onih u SAD-u koja poriču određene stvari, kao recimo klimatske promene, „ne utiču mnogo na biračko telo u Španiji".

Šta Evropa može da nauči od Španije

Ako nešto može da se nauči iz pada podrške Voksu u Španiji, to je, kaže Navarete, da je važno pažnju usmeriti na politike koje „imaju stvaran uticaj na živote ljudi", a ne na ideje simboličkih vrednosti koje inače koristi krajnja desnica, čiji ekonomski program je obično „veoma tanak".

I mnogi ljudi su upravo odahnuli i govore 'hvala bogu što u dominu efektu nije srušena još jedna domina, jer će rezultati izbora u Španiji sigurno imati uticaj na Portugal,", kaže on.

„Sve to može do dovede do nezadovoljstva i glasova protiv političke elite".