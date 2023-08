Mediji i tehnologija: Kako je MTV promenio način slušanja muzike

'Video killed the radio star'

Nastupi su se prikazivali u britanskim muzičkim programima kao što su O boy , Ready, steady, go i BBC emisiji Top of the Pops .

Jedan od ponuđenih kanala bio je i Sajt of d saund ( Sight of the Sound ), specijalizovana muzička televizijska stanica koja je emitovala nastupe i snimke sa koncerata, a gledaoci su mogli da glasaju za omiljene pesme i izvođače.

Pozornica za nove izvođače

Pokretna slika vredi više od reči

'Oslobodi um'

Kontroverzni trenuci sa dodela MTV nagrada

Novi izazovi za muzičkog televizijskog veterana

Nešto slično izgovorio je, pomalo proročki, i pre 43 godine, najavljujući početak nove muzičke televizije: „Muziku više nikada nećete posmatrati na isti način" (You'll never look at music the same way again).