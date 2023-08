Drugi svetski rat i religija: Da li su časne sestre zaista žrtvovale živote za grupu Poljaka

„Ali za mene su to bile samo obične žene, obične časne sestre, koje su učinile nešto izuzetno, to je ono što ih čini posebnim."

To je korak pre nego što neko može da se proglasi za sveca.

Tražeći činjenice

Tokom vekova, mnogi osvajači su preuzimali vlast u gradu, a on je bio dom za oko 20.000 ljudi pod poljskom kontrolom u vreme izbijanja Drugog svetskog rata.

Do 1943. godine, na tom području su delovale razne partizanske grupe.

Gestapo, nacistička tajna policija, uhapsila je 180 ljudi od 17. do 19. jula u želji da uguši taj otpor.

Zapažanje sveštenstva

Prečasni Aleksandar Zinkjevič je do tada bio jedini katolički sveštenik koji je ostao u Novogrudaku.

„O Bože, ako je potrebna žrtva života, prihvati je od nas koji smo slobodni od porodičnih obaveza i poštedi one koji imaju žene i decu na brizi. Čak se i molimo za to", napisao je on, uz svedočenje koje je kasnije objavio redovnički red časnih sestara.