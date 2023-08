Tehnologija: Trideset pojmova ključnih za razumevanje veštačke inteligencije

A opet će razumevanje tog jezika veštačke inteligencije biti ključno dok se svi mi - od vlada raznih zemalja do njihovih pojedinačnih građana - budemo hvatali u koštac sa rizicima i prednostima koje bi ova nova tehnologija mogla da predstavlja.

Opšta veštačka inteligencija (AGI)

Većina veštačkih inteligencija razvijenih do današnjeg dana bila je „uska" ili „slaba".

To se ubrzano menja: veštačka inteligencija sada može samu sebe da nauči da izvršava više zadataka, povećavajući mogućnost da se na horizontu nađe „opšta veštačka inteligencija".

Opšta veštačka inteligencija bila bi veštačka inteligencija sa istom onom fleksibilnošću mišljenja kao kod čoveka - a možda čak i svesnosti - plus supersposobnošću digitalnog uma.

Kompanije kao što su OpenAI i Dip majnd jasno su stavile do znanja da je njihov cilj stvaranje opšte veštačke inteligencije.

OpenAI tvrdi da bi to „uzdiglo čovečanstvo povećanjem izobilja, dalo turbo-podstrek svetskoj ekonomiji i pomoglo u dolasku do novih naučnih saznanja", kao i da bi „u ogromnoj meri uvećalo ljudsku genijalnost i kreativnost".

Međutim, neki se plaše da odlazak korak dalje - stvaranje superinteligencije mnogo pametnije od ljudskih bića - može da dovede do velikih opasnosti (vidi pod „Superinteligencija" i „Iks-rizik").

Usklađivanje (Alignment)

I dok se često usredsređujemo na naše individualne razlike, čovečanstvo deli mnoge zajedničke vrednosti koje održavaju naša društva na okupu, od važnosti porodice do moralnog imperativa „ne ubiti".

Pristrasnost (Bias)

U reakciji na to, neki istraživači rizika od katastrofe ističu da različite potencijalne opasnosti koje predstavlja veštačka inteligencija nisu nužno uzajamno isključive - na primer, ako neka odmetnuta zemlja zloupotrebi veštačku inteligenciju, to bi moglo da ugrozi prava njenih građana ali i da stvori rizike od katastrofe.

Računarska snaga (Compute)

Oni mogu biti kvantifikovani, tako da to bude posrednik za izračunavanje koliko brzo napreduje veštačka inteligencija (kao i koliko je skupa ili snažna.)

Mišljenja se razlikuju oko toga koliko dugo ova ubrzana stopa promene može da traje i da li inovacije u računarskom hardveru mogu da održe korak sa njom: da li će uskoro doći do nastanka uskog grla?

Difuzioni modeli (Difussion models)

Ovi algoritmi radili su u suprotnosti jedan sa drugim - jedan je učio da proizvodi slike dok je drugi upoređivao vlastiti rad sa stvarnošću, dovodeći do stalnog usavršavanja.

Emergencija i objašnjivost (Emergence&explainability)

To je posebno važno zato što veštačka inteligencija donosi odluke u oblastima koje direktno utiču na živote ljudi, kao što su zakonodavstvo i medicina.

Modeli osnove (Foundation models)

Duhovi (Ghosts)

Halucinacija (Hallucation)

To se dešava zbog načina na koji radi generativna veštačka inteligencija.

Njene pretpostavke su često veoma dobre - mogu da prođu - ali to je razlog više zašto dizajneri veštačke inteligencije žele potpuno da iskorene halucinaciju.

Instrumentalna konvergencija (Instrumental convergence)

Kad bi ta veštačka inteligencija bila superinteligentna i neusklađena sa ljudskim vrednostima, mogla bi da rezonuje da ako ikada bude isključena, neće uspeti u svom cilju… i stoga bi pružila otpor svakom pokušaju da se to učini.

To je misaoni eksperiment zvan Maksimizator spajalica, i on je primer za takozvanu „tezu o instrumentalnoj konvergenciji".

To znači da čak i ako veštačka inteligencija dobije naizgled bezazleni prioritet - kao što je pravljenje spajalica - to može da dovede do neočekivano štetnih posledica.