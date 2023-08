Sukobi u Sudanu: Svedočenje žena za BBC - jezive priče o silovanju

„Ponašali su se varvarski. Silovali su me na smenu ispod drveta gde sam otišla da sakupim drva za potpalu da bih se ogrejala", kaže ona preko telefona dok joj podrhtava glas.

Koltum kaže da su joj njeni silovatelji rekli da napusti grad „jer on pripada Arapima", pojačavši strahove mnogih crnih Afrikanaca da RSF - zajedno sa ujedinjenim paravojnim snagama poznatim kao Džandžavid - žele da pretvore etnički mešani kraj u oblast pod arapskom vlašću.

Njihov spor je oživeo sukob u Darfuru, koji je prvi put izbio 2003. godine, dovevši do smrti, procenjuje se, oko 300.000 ljudi u regionu.

Borbe su od sredine aprila dovele do egzodusa skoro dva miliona ljudi.

„Uperili su oružje u mene i pitali me kuda idem. Kad sam im rekla da idem do tetkine kuće, optužili su me da pripadam vojnoj obaveštajnoj službi", rekla mi je dok ju je glas izdavao.