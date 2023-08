Openhajmer i Ajnštajn: Složen odnos „oca“ atomske bombe i Nobelovca

U filmu se Ajnštajn pojavljuje u poznoj fazi života, kad su i on i Openhajmer bili na Institutu za napredne studije Prinstona, na kom je Openhajmer bio direktor od 1947. do 1966. godine.

Dva paralelna života

U njemu su upozorili Belu kuću da bi Nemačka mogla da napravi atomsku bombu zbog naučnih otkrića o fisiji uranijuma do kojih je došlo u ovoj evropskoj zemlji.

Smatra se da je to dovelo do stvaranja strogo poverljivog Projekta Menhetn, na čije je čelo američka vlada postavila Openhajmera 1942. godine, u vreme kad je on već bio jedan od najistaknutijih naučnika na ovom polju.