Srbija i zdravlje: Šta jedu deca u obdaništima i zašto u pojedinim gradovima nije bilo voća usred leta

Pre 24 minuta

Od gojaznosti do javnih nabavki

Istraživanje zdravlja stanovništva otkrilo je da je svako peto dete uzrasta od pet do šest godina bilo gojazno u Srbiji 2019, dok je procenat gojazne dece od sedam do 14 godina udvostručen od 2013. do 2019.