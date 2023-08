Rusija i Ukrajina: Zatvor zbog „Ukrajino, izvini", a za objavu „Seks je dobar, ali je smrt Putina bolja" kazna od 300 evra

Pre 40 minuta

Sudovi u Rusiji nastavili su da kažnjavaju one koji na bilo koji način izraze protivljenje ratu u Ukrajini, a pojedine osuđuju i na zatvorske kazne.

Posle ruske aneksije ukrajinskog poluostrva Krim te godine, on je na svojoj prodavnici ogromnim slovima napisao: „Mir Ukrajini, sloboda Rusiji".

U junu su neidentifikovani ljudi prefarbali fasadu prodavnice na kojoj su do tada bili antiratni natpisi.

Aleksandra Slobodičkova rekla je sajtu Medijazona, koji je u Rusiji proglašen za stranog agenta, da je na Instagram nalogu objavila nekoliko fotografija, među kojima i slika torbe sa natpisom „Ne ratu", nalepnica sa natpisom „Mir", kao i slika torbe sa natpisom „Sex is cool but Putin's death better" („Seks je dobar, ali je Putinov smrt bolja").