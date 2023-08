BBC istraga: „Duhovni iscelitelji“ koji seksualno zlostavljaju žene

U svedočanstvima koje je sakupio BBC od 85 žena, u periodu od više od godinu dana, imenovano je 65 takozvanih iscelitelja u Maroku i Sudanu - dve zemlje u kojima je ova praksa i te kako popularna - sa optužbama koje variraju od uznemiravanja do silovanja.

Tokom sesije licem u lice, on je tražio od nje da pomiriše miris za koji je rekao da je mošus - ali za koji ona sada veruje da je neka vrsta droge, zato što je izgubila svest.

Ona kaže da je počela da vrišti na rakija (kuranskog iscelitelja), pitajući ga šta joj je to uradio.

„Rekla sam: 'Sram te bilo! Zašto si mi to uradio?' On je rekao: 'Da bi đin izašao iz tvog tela.'"

Ona kaže da nije ispričala nikome šta joj se desilo, jer ju je bilo sramota i zato što je bila sigurna da će nju okriviti za to.

Kad je ispričala iscelitelju za trudnoću, on je odgovorio da mora da ju je đin oplodio.

Mnoge od žena sa kojima smo razgovarali rekle su da se plaše da bi same bile okrivljene za sve da prijave zlostavljane i stoga je vrlo mali broj njih ispričao za to porodicama, a kamoli policiji.

Rekla je da se nadala da će joj on dati neku vrstu leka za muža posle kog će se on bolje ophoditi prema njoj.

Jedna od žena, koju nećemo imenovati, rekla je da ju je on izmanipulisao na seks s njim.

„Ljudi prosto ne prihvataju da šeici govore i rade te stvari. Ne veruju u to. Kako mogu da pronađem svedoke? Niko me nije video u prostoriji sa njim."

Kad ga je zamolila da skloni ruku, kaže ona, on ju je naprosto spustio po njenom telu, preko odeće, sve do njenih genitalija.

„Ozbiljno me je potresao", ispričala nam je kasnije.

Ona kaže da način na koji je to uradio odaje da mu ovo nije prvi put da se tako poneo.

On je negirao da je seksualno zlostavljao ili napastvovao žene koje su došle da traže pomoć od njega i naprasno prekinuo naš intervju.

„Mnoge žene su nam rekle da veruju kako šeik isteruje đavola pipkajući ih. One su mislile da je to deo lečenja", kaže ona.

Ali je on priznao da odsustvo regulative u duhovnom isceljenju znači da ono „izaziva haos" i da se ta uloga koristi kao „profesija za ljude bez posla".

On je za BBC rekao da je istraživao njihovu regulativu u prošlosti, ali da je politička nestabilnost u zemlji dovela do toga da to trenutno nije prioritet.