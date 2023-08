Tehnologija: Zašto su roboti sa ljudskim likom češće žene

Ovakva predstava bila je jedna od tema na konferenciji Ujedinjenih nacija AI for Good u Ženevi .

Karl Mekdorman, stručnjak za robotiku i interakciju čoveka i računara sa Univerziteta Indijana u SAD, smatra da je ovaj argument važan. On je sproveo istraživanje koje je otkrilo da žene više vole ženske glasove, a da je muškarcima uglavnom svejedno.

Testiranjem njihovih reakcija na glasove, istraživanje je otkrilo nesklad između onoga što ljudi navode u upitnicima i onoga što zaista osećaju - žene vole ženski glas mnogo više nego što priznaju, a muškarci kažu da im se više sviđa ženski glas u upitnicima (iako ih to baš i ne zanima).

Ipak, on smatra da su neke velike korporacije te odluke donele iz sasvim drugih razloga, a da su im njegovi nalazi jednostavno išli u prilog.

„Ljudi pišu razne stvari o tome koliko je to zastrašujuće, kako su terminatori iza ugla. Bilo bi zastrašujuće imati ih u kući, zar ne?"

„Poznata teoretičarka Laura Malvej je govorila o muškom pogledu u umetnosti i kako muškarci umetnici predstavljaju ženske figure. Obično su ih predstavljali kao pokorne, gole, objekte muške žudnje. I mislim da, na neki način, vidimo da je muški pogled samo repliciran u robotici, jer su to samo slike na površinama - nema ničega što se nalazi iza ovih slika. Nema živog bića. Nema života."

I Mekdorman je saglasan da heteroseksualni muški dizajneri - a to jeste industrija kojom dominiraju muškarci, dodaje - biraju da ih naprave ženskim zbog interesovanja za suprotni pol.

„Definitivno postoji seksualizacija. Što je robot realističniji i što je glas realističniji, to je veća tendencija da se seksualizuje. Ako je nešto veoma realistično, postoji tendencija da se to vidi ili da se tretira kao da je čovek. To je vrsta pritiskanja naših darvinističkih dugmadi, da tako kažem".