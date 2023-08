Fizička aktivnost: Manje od 5.000 koraka dnevno je dovoljno da poboljšate zdravlje, pokazuje studija

Pre 26 minuta

Svakih hiljadu pređenih koraka više od 4.000 smanjuje rizik od prerane smrti do 15 odsto, sve do 20.000 koraka.

Tim istraživača sa medicinskih fakulteta Univerziteta u Lođu u Poljskoj i američkog Džons Hopkins Univerziteta otkrili su da je hodanje korisno za sve uzraste i polove ljudi, bez obzira na to gde žive.

Profesor Mačej Banač, sa Univerziteta u Lođu, kaže da, iako postoje brojni napredni lekovi za lečenje koji se i dalje razvijaju, to nisu jedini odgovori.

„Verujem da uvek treba naglašavati promene životnih stilova, poput ishrane i vežbanja, to su glavni likovi naših analiza, one su jednako ili čak i efikasniji u smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti i produžetka života", kaže on.