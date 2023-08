Muzika: Robi Robertson, vođa legendarne grupe The Band, preminuo u 80. godini

Kristi Kuni

BBC njuz

Pre 12 minuta

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Robertson na koncertu sa The Band u Londonu u Junu 1971. godine

Robi Robertson, gitarista, kompozitor i tekstopisac muzike kanadsko-američke grupe The Band, preminuo je u 80. godini.

Robertson je, posle duže bolesti, umro u sredu okružen porodicom, saopštio je njegov menadžer.

Grupa The Band bila je jedna od najuticajnijih krajem 1960-ih godina, a reditelj Martin Skorseze snimio je 1978. godine film o njihovom oproštajnom koncertu „Poslednji valcer" (The Last Waltz).

Robertson je napisao i komponovao neke od najpoznatijih pesama grupe, među kojima su The Weight i The Night They Drove Old Dixie Down.

Džejmi Rojal Robertson je rođen u Torontu 1943, i već u 16. godini je napustio dom da bi se posvetio muzičkoj karijeri.

Robertson je osnovao The Band sa klavijaturistom Gartom Hadsonom i u početku su svirali kao prateća grupa Bobu Dilanu, sve do objavljivanja debi albuma Music From Big Pink 1968, koji je postigao veliki uspeh.

Tokom 1970-ih su snimili čitav niz uspešnih albuma i posle oproštajnog koncerta 1976, grupa se ponovo okupila bez Robertsona i nastupala na nekoliko turneja i objavila nekoliko izdanj tokom 1980-ih i 1990-ih.

Posle filma „Poslednji valcer", Robertson je sarađivao sa Skorsezeom na nekim od njegovih najpoznatijih filmova poput „Pobesnelog bika" iz 1980. godine.

Skorseze je, opraštajući se od Robertsona, rekao da je kompozitov bio „džin" i „konstanta u mom životu i radu."

„I mnogo pre nego što smo se upoznali, njegova muzika je igrala glavnu ulogu u mom životu, kao i u životima miliona ljudi širom sveta.

„Njegov uticaj na umetničku formu bio je dubok i trajan", rekao je reditelj.

Roni Vud, gitarista Rolingstonsa, napisao je na društvenoj mreži Iks, nekada Tviteru, da ga je pogodila „tužna vest" o smrti Robertsona.

„Bio je divan čovek, sjajan prijatelj i duboko će mi nedostajati", napisao je Vud.

Stivi van Zant iz grupe E Street Band Brusa Springstina, napisao je da je Robertson bio „dobar prijatelj" i „izuzetno potcenjen briljantni gitarita."