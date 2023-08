Indija: „Čovek toalet" koji je vršenje nužde učinio čistijim i sigurnijim

Njegov rad na osporavanju uporne indijske diskriminacije po kastama - koja one sa dna društvene hijerarhije stavlja u nepovoljan položaj - i olakšavanju rada ljudima koji su ručno čistili toalete, uglavnom Daliti (ranije poznati i kao oni koji se ne diraju ), takođe je veoma priznat.

Prema izveštaju Njujork tajmsa iz 1989. godine, on je jednom poveo 100 devojaka iz porodica čistača fekalija u državi Radžastan u hram gde je Dalitima tradicionalno bio zabranjen ulazak i u znak podrške sedeo je i jeo zajedno sa njima.

„Pitao sam se zašto. Ljudi su mi govorili da je nedodirljiva i da je zemlja po kojoj je hodala zagađena", rekao je on.

Pošto je bio radoznalo dete, on bi je krišom dodirivao da vidi da li će to dovesti do neke „promene u njemu".