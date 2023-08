Knjige: „Obmanjujući“ citati na koricama nove knjige Džordana Pitersona, kontroverznog psihologa, kažu kritičari

Pre 38 minuta

Elemente kritike, objavljene u britanskim listovima Tajms ( Times ) i Nju Stejtsmen ( New Statesman ), Pitersonov izdavač Pingvin iskoristio je za naslovnu stranu.

Na naslovnoj strani njegove najnovije knjige Van reda: 12 životnih pravila (Beyond Order: 12 More Rules For Life) citiran je deo kritike koju je za Nju Stejtsmen napisala Džoana Tomas-Kor.