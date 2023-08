Film, Jevreji i Bredli Kuper: Porodica slavnog kompozitora Leonarda Bernstajna brani glumca zbog veštačkog nosa

Pre 24 minuta

„Leonard Bernstajn je imao lep, veliki nos. Bredli je odlučio da koristi šminku da to istakne i to je sasvim u redu.

„Svaka oštra pritužba u vezi sa ovim pitanjem deluje nam pre svega kao neiskreni pokušaj da se uspešan čovek potkopa, a to je nešto što se dešavalo i našem ocu", dodaje se.

„Bili smo dirnuti do srži jer smo svedočili dubini njegove posvećenosti, tome kako je prigrlio muziku našeg oca i čistoj radosti koju je doneo u rad", navodi se.

„Ovdašnji filmski stvaraoci treba da pokažu da razumeju zašto je to problem. I to upravo ukazuje na dvostruke standarde kada je u pitanju predstavljanje Jevreja na filmu", rekao je on.