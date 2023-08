Politika, ekonomija i diplomatija: Šta je BRIKS i zašto 40 zemalja želi da mu se pridruži

Kako je nastao BRIKS?

One su velike zemlje sa srednjim primanjima koje su istovremeno ekonomije ubrzanog rasta.

On je predvideo da će one postati vodeće svetske ekonomije do 2050. godine.