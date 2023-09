Toplotni talas: Kako će ekstremne temperature promeniti način na koji radimo

Pre 38 minuta

I dok se planeta zagreva, ljudi ostaju „zaglavljeni" u nepopustljivim vremenskim obrascima na duže periode, kaže Džon P. Abraham, profesor termalnih nauka sa Univerziteta Škole inženjerstva Sent Tomas u SAD.

„Ono što je nekada bila vrelina od jednog do dva dana, sada traje tri do pet dana. Ljudi koji mogu da istrpe dan ili dva preterane vrućine imaće mnogo više problema kad budu duže trajale", kaže on.