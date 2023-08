Japan: Koje je naučno objašnjenje za ispuštanje radioaktivne otpadne vode iz Fukušime

Pre 1 sata

To znači da svaki dan elektrana proizvede kontaminiranu vodu, koja se čuva u više od 1.000 rezervoara, dovoljnim da se napuni više od 500 olimpijskih bazena.

Prvo ispuštanje jedno je od četiri zakazanih, od sada pa do kraja marta 2024. godine.

Problem predstavlja radioaktivni izotop vodonika po imenu tricijum, koji ne može da se ukloni iz kontaminirane vode zato što ne postoji tehnologija da se to postigne.

Poruka stručnjaka u ogromnoj većini slučajeva, jeste da je ispuštanje ove vode bezbedno, ali postoji nesaglasje među naučnicima oko posledica koje će to imati.

Ali kritičari kažu da je potrebno još studija kako bi on mogao da utiče na okeansko dno, morski život i ljude.

„Na tom nivou, nema opasnosti po morski život, sem ukoliko ne budemo videli nagli pad riblje populacije, na primer", kaže on.

„Izazov kod radionuklida (kao što je tricijum) jeste da on postavlja pitanje na koje nauka ne može do kraja da odgovori: a to je, na veoma niskom nivou izloženosti, šta može da se smatra 'bezbednim'?", kaže američka profesorka Emili Hemond, stručnjakinja za energiju i ekološko pravo sa Univerziteta Džordž Vašinton.