Afrika i Mali: Šta će sada biti sa zemljom koja je bezbednost poverila Vagneru

Pre 37 minuta

Čim je otišao, naši domaćini su nam rekli da i mi moramo da pođemo - i to smesta.

Pažljivo smo zamenili džins za tradicionalnu odeću i marame Tuarega kako bismo se uklopili u grupu, jer ako on shvati da u kampu ima stranaca, mogao bi da dovede ekstremiste koji bi nas oteli.

Ovaj deo severnog Malija ne nalazi se pod kontrolom vlade i vode ga grupe separatističkih Tuarega i islamističkih ekstremista povezanih sa Al Kaidom - oni se baš ne slažu među sobom, ali su došli do uzajamnog sporazuma da ne diraju jedni druge.

Bekstvo od Islamske države

Vozili smo se više od 1.000 kilometara kroz pustinju do grada Kidala na istoku Malija.

Fatima, i ono što je ostalo od njene porodice, pešačili su stotinama kilometara da bi stigli do Kidala iz njenog starog doma u državi Menaka u istočnom Maliju.

„Kad je Islamska država ušla u naš grad, ukopao sam se u zemlju sve dok nisu otišli, a potom sam uspeo da pobegnem sa porodicom", priča on.

Traženje pomoći od Vagnera

On kaže da bi to moglo da dovede do obnovljenih sukoba.