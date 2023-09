Marko Pantani: Italijanski heroj biciklizma, njegov buran život i misteriozna smrt

Pre 1 sata

To je do danas ostao najgledaniji biciklistički prenos u istoriji italijanske televizije.

Međutim, mnogo toga se promenilo do te 2004. godine. Pantinijeva građa je pretrpela promene, imao je 20 kilograma više nego što je bila njegova idealna trkačka težina.

To je bila ta raskrsnica koja je Pantanija odvela u Rimini.

Čitav njegov svet je potonuo u tminu iz koje čak ni on nije mogao da se izdigne.

Kasnije te večeri, nakon konsultacija sa vlasnikom hotela, recepcioner se popeo do sobe 5D sa izgovorom da donosi čiste peškire. Pokucao je na vrata, ali s druge strane nije stigao nikakav odgovor. Nakon još jednog razgovora sa šefom, recepcioner je pokušao još jednom. Otključao je vrata univerzalnim ključem, odgurao nameštaj kojim su vrata iznutra bila blokirana i pronašao Marka Pantanija kako leži pored kreveta, mrtvog, u lokvi sopstvene krvi.

,,On je sa biciklom želeo da radi ono što je slikar činio svojom četkicom", rekao je Pantanijev biograf, biciklistički novinar Mat Rendel u dokumentarcu Pantani: Smrt jednog pirata, emitovanom na BBC Saunds .

On nije samo svojim uspesima porobio milione sledbenika, već i načinom na koji je to činio.

On je 1995. ponovo pronašao način da obori taj rekord.

To se nije desilo.

Do kraja 15. etape, on je napravio prednost od devet minuta u odnosu na Urliha, čija se kalkulacija pokazala kompletno pogrešnom.

Sada je on nosio žutu majcu, sve do Pariza.

Iako to u tom trenutku nije tako izgledalo, 1998. je bila vrhunac karijere koja je nenadano i strmoglavo počela da se urušava 10 meseci kasnije.

,,Kada su stigli rezultati sa testa na hematokrit, on je bio suspendovan na samo 15 dana, ali mu je to toliko zakomplikovalo život, da više nikada nije bio u stanju da se oporavi. Nikada više nije bio isti".

,,On je daleko od čoveka kakav sam sada postao. Ukoliko me fanovi i dalje podržavaju, to se ne dešava zbog naklonosti, već zbog mog ugleda".