Rusija i Ukrajina: BBC u mrtvačnici u Donjecku - „Desetine ginu svakog dana“, ukrajinski gubici rastu

Pre 1 sata

„Možda zvuči čudno… ali ja želim da im se izvinim zato što su umrli. Želim da im se nekako zahvalim. To je kao da mogu da me čuju, ali ne mogu da mi odgovore."

„Oni su ubijeni. Poginuli su za sopstvenu zemlju. To najviše boli. Na to ne možete da se naviknete. Došlo je do toga da se sve svodi na to da pomognete momcima da stignu kući."