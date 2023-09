Veštačka inteligencija: Koliko ćemo još čekati da robot počne da obavlja kućne poslove

Pre 35 minuta

To su sve zaista pozamašna tržišta, ali u narednim decenijama pojaviće se novi proizvod koji će nadmašiti sve te gigante, kaže Džordi Rouz, generalni direktor Senkčueri AI-ja.

„Na duži rok, najveće tržište koje je ikada postojalo u istoriji poslovanja i tehnologije jeste tržište rada. To su sve one stvari koje želimo da budu urađene", kaže on.