Rusija i Ukrajina: Kako Putinovi influenseri profitiraju od ratne propagande

Pre 1 sata

Proratni bloger Aleksandar Koc naplaćuje od 500 do 726 dolara po oglasu na njegovom Telegram kanalu

Pored dnevne doze eksplicitnih snimaka napada dronovima i lažnih tvrdnji o ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom, oni objavljuju i razne oglase, od kriptovaluta do mode.

Ta eksplozija korisnika dovela je do širenja tržišta oglašavanja na Telegramu.

Ratni influenseri su to iskoristili.

Oni prodaju mesto za oglašavanje kompanijama koje žele da dopru do mlađe publike.

Možda je i najpoznatiji Z-bloger, on ima više od 1,3 miliona pratilaca.

Ipak, on je svestan da ruska propaganda zavisi, makar delom, od ljudi kao što je on.

„Ministarstvo odbrane nas često posluša, a imamo direktan kanal za privatnu komunikaciju sa njima. Sve je to iza kulisa, a ja to koristim", kaže on.