Burning Man: Tokom nevremena jedna osoba stradala, hiljade posetilaca zaglavljeno u blatu na poznatom festivalu u Americi

Pre 1 sata

Neki su i uspeli da napuste prostor, međutim, američki di-džej Diplo napisao je na društvenoj mreži Iks, nekadašnjem Tviteru, da su on i komičar Kris Rok prešli osam kilometara do puta, gde su ih pokupili fanovi.

Ešli Smit, koji živi u Londonu, rekao je za BBC da su on i njegovi prijatelji ostavili dosta svoje opreme i otišli do puta, gde su uspeli da stopiraju do San Franciska.