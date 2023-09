Roki horor šou: Ovo su najpoznatije usne na svetu koje su nadmašile i Mika Džegera

„Pozvali su me iz studija Elstri radi snimanja usana", rekla je ona za BBC radijsku emisiju Alster's Tokbek ( Ulster's Talkback ).

„U to vreme nije bilo nikakvih specijalnih efekata i svaki put kada bih zapevala pesmu i otvarala usta, moje usne bi ispale iz kadra.

Mrežaste čarape i korseti

Od Mika Džegera pa sve do princeze Margarete, uvek je tokom proteklih godina bilo poznatih obožavalaca filma i predstave.

Patriša je tokom godina upoznala mnoge poznate ličnosti i kaže da jedan od takvih susreta za pamćenje bio sa kraljem Čarlsom Trećim, koji je u to vreme bio princ od Velsa.

„Pozvala sam ga na predstavu, ali je on rekao da ne može da dođe zbog mrežastih čarapa i steznika", kaže ona.

Sve je počelo u Karikfergusu

„Kada sam bila malena devojčica, moja mamica me je vodila na festivale i takmičenja u pričanju u stihu", kaže ona.

„Sećam se da mi je nastavnica latinskog i francuskog, gospođa Kron, jednom rekla: 'Kako to da možeš da zapamtiš kompletnog Šekspira, a ne možeš da upamtiš ni deset reči iz francuskog jezika?'

„A onda je dodala: 'Naravno, to je ono što te zanima'.

„Ričard O'Brajan i Džim Šerman su bili tamo i ja sam im otpevala pesmu. Barem sam pokušala, ali oni su bili poprilično skeptični jer sam pevala u stilu Džesi Metjus i pesme Over My Shoulder, umesto da sam to izvela u rokenrol stilu", kaže ona.