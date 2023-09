US Open 2023: „Jedno od najvećih dostignuća u istoriji sporta" - ima li kraja eri Novaka Đokovića

„Kada planiraš da malo usporiš?", nastavio je 27-godišnji Rus nakon što ga je Đoković dobio u finalu US Opena, poslednjem grend slemu u sezoni.

Možda najvažnije jeste to što je Srbin, koji je bez premca u Otvorenoj eri (od kada je tenis postao profesionalan 1968.), postigao izuzetne rezultate kada se takmičio u najznačajnijoj teniskoj eri u muškoj konkurenciji.

Revanš Đokovića na US Openu za izjednačavanje rekorda

Đoković je priznao da je težina istorijskog trenutka doprinela njegovom porazu kada je bio na korak od kalendarskog grend slema 2021. godine, izgubivši od Medvedeva u finalu US Opena i propustio da osvoji sve četiri glavne titule u istoj godini.

Međutim, 24. grend slem titula predstavlja najznačajniji trofej njegove slavne karijere do danas.

Jedina koja je do sada stigla do 24 titule je Australijanka Margeret Kort, čija su dostignuća nastala na prelasku tenisa u profesionalni sport.

Do tog trenutka, na grend slemovima su se takmičili amateri, dok su vrhunski igrači igrali za novčane nagrade na privatnim turnirima.

Upravo je na to ukazala Amerikanka Serena Vilijams govoreći o zaostatku za Margaret Kort za jedan grend slem kada se penzionisala prošle godine.

Dok je Kort jedna od pet žena koje su osvojile kalendarski grend slem - pobedivši na sva četiri turnira 1970. - Rod Lejver je za sada jedini u konkurenciji muškaraca koji je to uradio.

„'Nadljudski' Đoković neće stati uskoro"

Ovo je četvrta sezona u Đokovićevoj karijeri u kojoj je osvojio tri grend slem titule, postavši prvi čovek koji je to postigao u isto toliko navrata.

Pobedu nad Medvedevom, Đoković je ostvario u rekordnom 36. grend slem finalu i rekordnom 10. finalu US Opena.

On je najstariji igrač koji je trijumfovao na Flešing Medouzu u Otvorenoj eri, nadmašivši Kena Rouzvola, koji je imao 35 godina kada je trijumfovao 1970.

„Bili smo svedoci nečeg neverovatnog, posebnog. Bili smo svedoci kako je izjednačio rekord Margaret Kort. Trebalo mu je vremena da to uradi, ali uspeo je. On je natčovek, zar ne?", konstatovala je.

„Morate da se stalno nadograđujete i napredujete, jer i ostali to rade", rekao je Đoković.

„Kao 36-godišnjak koji se takmiči sa 20-godišnjacima, verovatno moram to da radim više nego do sada", kaže četvorostruki šampion US Opena.