Velika Britanija: Hirurškinje koje su seksualno napastvovane tokom operacija

Pre 36 minuta

Autori ove studije kažu da postoji obrazac prema kom viši muški hirurzi zlostavljaju, i to se dešava danas, u bolnicama NHS-a.

Žene kažu da se plaše da će ako prijave incidente to naškoditi njihovoj karijeri i da ne veruju da će NHS preduzeti bilo kakve mere.

'Zašto je njegovo lice u mom dekolteu?'

Kad je to uradio drugi put, Džudit je ponudila da mu donese peškir.

„On čak nije bio ni osoba najvišeg ranga u operacionoj sali, ali je znao da je njegovo ponašanje prihvatljivo i to je ono što je grozno."

'Verovala sam mu'

To se desilo na večernjoj konferenciji lekara iz iste specijalnosti.

Prema već dobro poznatom obrascu, ona je bila stažistkinja, a on viši lekar.

„Iskoristio je to poverenje tako što mi je rekao da ne poznajem druge ljude ovde i da ne mogu da im verujem.

„I zato me je otpratio do mesta gde sam odsela, mislila sam da želi da razgovaramo, a on se najednom ostrvio na mene i imao seks sa mnom."