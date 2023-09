Amerika i politika: Republikanci najavili impičment protiv Džozefa Bajdena, ali malo je verovatno da će uspeti

Pre 52 minuta

Republikanci, koji imaju tesnu većinu u Predstavničkom domu, optužuju Bajdena da je, dok je bio potpredsednik SAD od 2009. do 2017. godine, profitirao u poslovnim poduhvatima njegovog sina Hantera Bajdena.

„Republikanci će sada možda morati da nađu nešto drugo da me kritikuju, pošto se inflacija smanjuje. Možda će odlučiti da me opozovu zato što se smanjuje. Ne znam. To bih voleo", rekao je tada Bajden.